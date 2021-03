PRESIDENTE da CASISM – Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, Luis Fernando Pacheco, em entrevista a rádio local disse que associados não mais respeitarão as restrições impostas, bem como irão acionar a prefeitura para não pagar Alvará durante o período de fechamento dos comércios não essenciais, assim como uma moratória fiscal impetrando mandato de segurança para suspensão por 90 dias e a não cobrança de juros e multa por atraso de pagamento. Também não poupou críticas ao governador por este não saber o que é serviço essencial e desconhecer a realidade das famílias. O setor de serviços e comércio não mais suporta tantos fechamentos e insegurança de seus negócios e por fim, quem pagará esta conta se as empresas falirem?



BANCADA do PDT lançou nota de repúdio pela publicação de Editorial do Jornal Momento em 26/02/2021. Interessante que nenhum destes em 34 anos de jornal nunca foram assinantes mas se arvoram a sabedores do conteúdo. Desconhecem até mesmo a inexistência de contratos com poder público. São plenamente informados que esquecem que há pouco mais de 6 meses a bancada majoritária que agora perdeu espaço nesta legislatura desconhecia que o partido promoveu o maior escândalo com recursos da Saúde e pior, em plena pandemia que defendem o fique em casa. Se houver contrato com o serviço público certamente não será como os que forma celebrados pelo partido destes defensores dos “professores”. Deveriam se envergonhar do que o partido a que pertencem fez com a comunidade osoriense durante a pandemia com aqueles que tinham contrato firmados. A estes a população já deu a resposta que ainda não foi digerida por estes novos-velhos vereadores.