CRESCEM as manifestações de profissionais de educação de escolinhas particulares para o retorno às aulas. Em várias cidades do Estado, pais e professores promovem carreatas para o retorno das atividades escolares. Pais que conseguem trabalho não tem com quem deixar os filhos, problema que muitos pais enfrentaram quando tiveram de trabalhar por serem serviços essências. Falta conscientizar a população sobre a verdade da pandemia e da importância dos cuidados até que a vacinação faça reduzir a gravidade dos casos.

ABERTURA de parques e praças já foi autorizada em todo o estado, devendo as pessoas evitarem aglomerações. Neste sentido já poderia haver a liberação do acesso à lagoa do Marcelino para o lazer da comunidade, bem como foram as praças.