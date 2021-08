COMBATE intenso ao tráfico em Osório e na região, onde muitas apreensões são feitas semanalmente, está fazendo surgir novamente os pequenos furtos em prédios e residências. Estes meliantes usam os objetos roubados para troca por drogas que estão escasseando nos pontos e também a falta de dinheiro pelos drogados diante do desemprego causado pela pandemia. Os furtos estão ficando ousados e ao menor descuido entram nos pátios e roubam bicicletas, botijões de gás e tudo que possam trocar por drogas. A população deve estar atenta e em caso de suspeita acionem a Brigada Militar para averiguar estranhos que surgem do nada e circundam as vizinhanças.

USINA de asfalto que foi comprado pelo município há certa de quase 17 anos pelo ex-prefeito Renda pouco teve de sua utilização e retorno para a municipalidade. A desativação no governo Romildo ocorreu por não haver operário para executar o trabalho, pois o único que estava treinado foi tirado da função por divergências políticas e de não haver cargo específico para a função. Preferiu-se encher a prefeitura de CCs a conceder uma FG ou criar no quadro funcional o cargo de operador de Usina de Asfalto ou similar. Foram mais de R$ 500 mil jogados ao ralo por não conceder um FG que complementasse o salário da função. Agora a Usina de Asfalto será vendida do que ainda resta dela.

ESTACIONAMENTO Rotativo está revelando uma face da cidade que se desconhecia. O que parecia ser movimento no centro da cidade eram somente carros estacionados, sejam de empregados das empresas, bancos ou moradores de prédios. Assim agora quem tem de ir a uma agência bancária ou alguma loja do centro tem como estacionar. O custo de R$ 2,50 por uma hora pode parecer muito, mas torna a vida de muitos mais fácil. A turbulência pela cobrança logo se dissipará assim como está se dissipando a pandemia. Muitos que reclamam aqui vão a outras cidades e pagam ou vão passear em shoppings da capital onde ainda é mais caro. O que poderia melhorar é o tempo de carência para até 15 minutos.

SECRETARIA de Obras está a realizar tapa buracos em várias ruas da cidade, mas se deve pensar novamente no estado de conservação da Av Brasil no trecho entre a rótula da rua da Lagoa com a Costa Gama. A obra, da obra, da obra está novamente apresentando pontos de adensamento do asfalto desde quando a Corsan fez a canalização de esgotos naquele trecho e nunca mais se conseguiu manter por muito tempo sem apresentar problemas. A rua Firmino Osório também tem a mesma síndrome de obra mal feita, mesmo depois de vários outros reparos realizados.

DEPARTAMENTO de Trânsito de Osório deveria circular em algumas ruas do bairro centro para rever sinalizações verticais e horizontais em vários pontos. Em várias ruas há a sinalização de pare no cruzamento de vias onde a via é mão única indicando que pode ser mão dupla. Em outras há faixa amarela pintada no meio fio tirando vaga de estacionamento como é o caso na Av. Getúlio Vargas esquina com a Manoel Marques. Coisa simples de serem resolvidas se houver uma revisão.