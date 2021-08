MOVIMENTO programado para o dia 7 de Setembro deverá gerar uma parada geral do país. Caminhoneiros, agricultores e vários outros setores da economia buscam dar um basta nos desmandos do STF e a inércia do Congresso que se tem revelado alheio aos problemas do país. A resposta final a este time de políticos maus intencionados e que visam o próprio bolso e suas benesses deve ser dada pela população em 2022. Este momento de tensão é para varrer a ação comunista que avança nas instituições democráticas, a começar pelo ativismo político de membros da Suprema Corte contra todo o sistema jurídico e à magistratura.

PREÇO da gasolina na grande maioria dos postos de combustíveis de Osório já passou da barreira dos R$ 6,00. Se o consumidor pensar e se interar da composição do preço vai entender que o grande vilão dos preços altos tem sido o governo do estado que cobra dos combustíveis, energia e telefonia 30% de ICMs que já deveria ter caído para 25% como era anteriormente. Este dependente familiar é o que mais consome a renda dos gaúchos, tempo nos produtos alimentícios impostos de até 21% sobre alimentos. Estre é o preço de governos irresponsáveis que a população elegeu e das ações que estas lideranças vieram a tomar. Fizeram nossas estatais falirem com o empreguismo político, com investimentos em nada de infraestrutura e benefícios salariais que agora não consegue suportar. Pior agora que o governador pretende concorrer a presidente e abandonou a governança do Estado.

PREÇOS de produtos básicos da alimentação estão subindo de maneira desordenada. O consumidor tem de estar atento e mudar hábitos alimentares para poder se manter nutrido. É importante que um hábito comum na cidade seja mudado pelos consumidores que é o de realizar compras durante a semana. Supermercados e lojas têm oferecidos produtos muito mais em conta durante a semana do que na habitual compra aos sábados. Maior parte dos supermercados tem horário estendido até às 22 horas e, portanto, tempo após o expediente para uma boa pesquisa de preços. Sempre é bom sair com a lista de compras diariamente de casa e realizar o comparativo e até comprar mais barato.

COMPRA de medicamentos a pesquisa de preços deve ser muito maior ainda, assim como cadastrar o CPF para obtenção de descontos nos estabelecimentos. Estes descontos podem representar até R$ 20,00 a menos num só medicamento. É importante ao consumidor ter sempre como referência o preço pago na última compra e barganhar desconto. Não se engane com a facilidade de pagar com PIX ou cartão de crédito ou débito, pois tudo isto representa que vai sair da tua conta bancária mais cedo ou mais tarde do mesmo salário que recebe no final do mês.

LIMPEZA da Lagoa do Marcelino já retirou toneladas de sedimentos mudando parte da vista da lagoa que tem uma fina lâmina de água. O projeto de um parque no entorno da lagoa já deveria incluir a margem que aos poucos o ramo imobiliário está invadindo e aterrando o banhado ali existente. Uma alça da atual área de lazer poderia ser construída chegando até a altura do início do canal de ligação passando pelo fundo terreno cedido ao 8º BPM. Municipalidade poderia buscar recursos no Ministério do Turismo e de Infraestrutura para realizar a obra, mas o começo é a idealização de um projeto que contemple a área antes que a mesma seja loteada.