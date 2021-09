GOVERNADORES e prefeitos que falavam em nome da ciência para salvar vidas esqueceram que a ciência não é como propina em que o valor combinado é exato. O arremedo de ditador de São Paulo, garoto propaganda da Coronavac conseguiu em seu lobby colocar milhões de doses da vacina no Ministério da Saúde. Agora outros países não aceitam ingresso de vacinados com esta e as pesquisas recentes revelam que a eficácia é em torno de 35%. Como todas estas medicações intramusculares são experimentais pelo andar da carruagem será o mesmo que um tratamento precoce ou preventivo. Mesmo assim, ainda desconhecendo seus efeitos colaterais.

MELHOR prevenção à Covid continua sendo o que deveria ser seguido à risca pela população e pelos “cientistas” eleitos que resolveram fechar comércio e confinar a população em casa para contaminarem os demais familiares. Se a mídia podre e os mandrakes da ciência tivessem divulgado e insistido com o uso de máscara, higienização das mãos e não aglomeração a vida estaria seguindo seu curso sem milhares agora morrendo de fome, cometendo suicídio e um contingente de milhares de desempregados. Aos que sobreviveram restou pagar a conta mais alta com a inflação.

SEMANA passada foi aprovado o Plano Plurianual – PPA para os próximos quatro anos. O orçamento de 2021 compunha o PPA realizado pela gestão anterior que neste último ano se mostrou deficitário diante do volume de despesas que deveriam ter sido pagas no ano passado. Uma destas contas e que é bastante volumosa é a dos precatórios que chega a quase três milhões. Muitos funcionários que se aposentaram aguardavam o pagamento no ano passado e podem vir a serem pagos até o final deste ano. A dificuldade está na obtenção de recursos livres do orçamento para esta destinação. Muitas destas ações foram devido às mudanças no quadro de carreira e na retirada de vantagens dos funcionários que já tinham tempo para obter o “direito adquirido”.

DESPESAS de precatórios também estão inclusos as questões administrativas como a contratação de empresa terceirizada para serviços de vigilância de prédios públicos. A empresa contratada não honrou os compromissos trabalhistas e a conta recaiu nos cofres da prefeitura. Por conta disto muitos dos ex-vigilantes estão tendo o direito de indenizações de milhares de reais.

TRIBUNAL Superior Eleitoral está realizando propaganda sobre as urnas eletrônicas com a contratação de atores da Rede Globo. Considerando que os brasileiros já não confiam nas urnas eletrônicas (ou em quem as manipula) colocar artistas de uma emissora em total descrédito é até um deboche para com o eleitor. Mas certamente o Ministro Barroso está contribuindo com sua cota para que a Rede Globo se mantenha no ritmo de colaborar para o desgoverno do país.

COMÉRCIO da cidade segue controlando o fluxo de clientes em seus estabelecimentos. A população pode até pensar que não esteja ocorrendo, mas neste fim de semana alguns estabelecimentos estavam barrando a entrada de clientes até que diminuísse a clientela no interior da loja. Se assim fosse a medida desde o início da pandemia, seria evitado demissões e o fechamento de vários estabelecimentos na cidade. Os prefeitos ficaram apavorados e seguiram até onde podiam diante das regras impostas pelo Governador Eduardo Leite. E pensar que este quer concorrer a presidente do país.

