LARGO dos Estudantes certamente que receberá uma maior atenção por parte do Executivo. A cobertura que consumiu milhares de reais entre construção e reformas segue com vazamentos e problemas. Da mesma forma os sanitários carecem de extensão da cobertura até a entrada e reforma dos mesmos já que estes é que são os sanitários públicos da cidade.

COMERCIANTES afetados pelo estacionamento rotativo em grande parte concordam com esta democratização do espaço público. Na área central estão aglomeradas várias instituições bancárias, farmácias e comércio varejista. Na atual situação empresas devem repensar estratégias de marketing para atrair consumidores, sejam com preços, ofertas e principalmente por atendimento que atraiam clientes. O estacionamento pago não é empecilho para o consumidor, mas sim a falta de espaço para estacionar. No entanto, pode o sistema rotativo ampliar o tempo de gratuidade, quem sabe para até 15 minutos de tolerância ou uma redução do valor da hora.

ALTA de preços tem muito a ver com os impostos, principalmente o ICMS sobre combustíveis, energia e telefonia. Nestes dois primeiros, o efeito é grande sobre os preços das mercadorias, pois representam 30% da conta. Esta alíquota foi criada para ser por um período de tempo para reorganização das contas que foi renovado pelo atual governo e que deverá somente a partir de janeiro ser reduzida. No que tange a reorganização das contas do estado, simplesmente se deixou de pagar a dívida com a União e a venda de ativos tem pouco ou nada representado no combalido cofre estadual.

JURISTA Modesto Carvalhosa em manifestação nas redes sociais explanou os acontecimentos que estão a seguir depois dos manifestos de 7 de Setembro em defesa da Democracia e da Liberdade de Expressão agredidos pelo Ministro Alexandre de Moraes. Deixa claro que se após a reunião do Conselho da República os poderes Legislativo e Judiciário não agirem como determina a Constituição o presidente que apenas consulta os conselheiros poderá determinação a convocação do Tribunal Militar (por ser o mais antigo tribunal da Federação). Neste Tribunal poderá após consulta determinar a prisão dos ministros do STF e a destituição destes, bem como o fechamento do Congresso convocando eleições. Neste rito previsto na Constituição a vida do cidadão segue normal e caberá a população a renovação do Congresso com a não reeleição de nenhum dos atuais mandatários do cargo.

REDE Globo mais uma vez demonstrou sua avidez em querer idiotizar a nação em defesa dos seus interesses. O que já vinha praticando ao longos dos meses na gestão do presidente Bolsonaro chegou ao cúmulo de apontar a manifestação do povo como ato antidemocrático, demonstrando que apoia o comunismo e a ação de vândalos saqueadores como nos movimentos de esquerda realizados ao longo dos anos. Em jogo está a existência do império Global que poderá ter sua concessão cassada no próximo ano por não ter como cumprir as condições para a sua renovação pelas dívidas impagáveis de empréstimos tomados com as facilitações do governo no período do petismo.

