ASSEMBLEIA Geral da Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo aprovou a possibilidade de remuneração do Diretor presidente da entidade. O assunto repercutiu nas redes sociais de forma negativa por pessoas que desconhecem a realidade. Para quem desconhece a responsabilidade do cargo no Hospital é bom saber que a função exige dedicação integral, são mais de 400 colaboradores divididos em 4 categorias profissionais, além de ser requisitado 24 horas em razão de demandas na entidade, na maioria em busca de soluções que envolvem agilizar andamento de pacientes em casos graves. Além do mais, o diretor presidente responde perante a Receita Federal e que pode vir a ter seus bens particulares sequestrados caso haja inadimplemento de impostos pelo Hospital, como há casos de ex-presidente respondendo por isto. Quem de são consciência assumiria tamanha responsabilidade de forma gratuita? Foi por ninguém querer o cargo e as responsabilidades que o Hospital veio a ter a intervenção, a pedido, pela Prefeitura de Osório. Graças a ação profissional, que se conseguiu reduzir despesas e ampliar serviços e melhorias na instituição, mesmo sabendo que a crise e as dívidas sejam preocupantes. Com relação ao salário, o Conselho Consultivo é que determinará e regulamentará.

CONSELHO Federal de Medicina deve ficar atento ao exercício da atividade profissional. Com governadores e prefeitos e os imperadores da Toga intervindo na atividade e sufocando o ato médico leis podem vir a serem criadas para destruir a reputação da nobre profissão de médico. Há senadores corruptos se fazendo de entendidos em pandemia, “especialistas” que não aprenderam o que é um vírus e que acham que este tem asas, pernas saltitantes, ventosas, nadadeiras e outros meios de invadir um hospedeiro. A geração Paulo Freire não sabe diferenciar uma galinha de uma codorna e que o leite vem da caixinha. É necessário o CFM se impor pela sua importância e relevância do que ser destruída em sua credibilidade e reputação como se mostrou na CPI integrada por corruptos e negacionistas de tratamentos alternativos que não a aplicação de injeção de um produto experimental que sabe-se lá o que virá no futuro em suas reações adversas.

MANIFESTAÇÕES de domingo foram de apoio a Bolsonaro. Quando bradam o nome do presidente estão reforçando a reeleição, que aliás a mídia do centro do país tem proporcionado o registro do nome Bolsonaro de tanto que o repetem numa mesma notícia sem fundamento. Este lado obscuro da política que é a esquerda brasileira e vendida ao capital chinês está em desespero e reforçam o velho ditado: “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. Mas como idolatram Paulo Freire não conseguem perceber que estão trabalhando contra eles mesmos, por não terem noção do ridículo a que estão se expondo.

TENTATIVAS de golpes via celular estão aumentando diariamente. São SMS com lincks após enviar mensagem de PIX realizado, de pontos do cartão de crédito, de atualização de cadastro e que muitas vezes roubam os contatos e passam a pedir dinheiros como se fosse o detentor do número do verdadeiro proprietário. É importante salientar que bancos não enviam SMS ou whats aos clientes, muito menos solicitam troca de senha ou cartões por telefonema.

SISTEMA de Saúde deveria coletar dados e divulgar sobre os novos casos de Covid que estão ativos e se estes estão a ocorrer entre vacinados ou não vacinados. Quem pensa que o que chamam de vacina é eficiente pode estar sendo enganado, pois há várias pessoas que mesmo com duas doses estão sendo novamente acometidos da contaminação pelo coronavírus. Isto somente demonstra que a “vacina” é um tratamento precoce e que apenas ameniza efeitos graves, mas que para quem tem comorbidades pode não ser suficiente ou tem curto prazo de imunização. O melhor remédio tem sido a prevenção com higienização das mãos, distanciamento e uso de máscara em ambientes fechados ou de maior aglomeração de pessoas.

