CCR Via Sul ainda não conferiu a iluminação do trecho da Br 101 na área urbana. Há um longo trecho da lateral sentido cidade RS 030 a partir da passarela da escola Rural (inclusive está às escuras) até próximo a APAE. A noite o trecho é um perigo para pedestres e ciclistas que utilizam a via para caminhadas e também retorno para casa no Bairro Laranjeiras. No outro lado, defronte ao Supermercado Nacional e último acesso à cidade antes a pista elevada há a falta de três luminárias que foram eliminadas em decorrência de acidentes neste trecho.

FESTIVIDADES a beira mar de Ano Novo, no Litoral Norte, foram todas suspensas com o intuito de evitar aglomerações e uma possível contaminação de Covid ou da nova gripe H3N2. Amlinorte foi correta na suspensão destes eventos, pois além da economia, evita que um surto possa vir a prejudicar a recuperação econômica dos municípios do Litoral justamente neste período de temporada. Mesmo sem grandes eventos a hotelaria comemora a lotação e a movimentação nas praias. Recuperar as perdas das temporadas anteriores ainda vai demorar algum tempo, mas quem sobreviveu ao período crítico comemora o bom começo da temporada.

TRATAMENTO injetável tem evitado contaminações e agora há muita pressão aos órgãos de saúde para que seja liberada a vacinação de crianças dos 5 aos 12 anos. Até o momento ninguém afirmou quem será o responsável no caso de reações da vacina caso sejam aplicadas a este segmento. Médicos certamente querem se isentar desta responsabilidade, pois nem os laboratórios fabricantes aceitam esta responsabilidade em caso de haverem pedidos de indenizações. Se os pais assinarem termo autorizando, devem as autoridades esclarecerem que este tratamento injetável não é 100% imunizante, e sim atenuante da sintomatologia e consequências da infecção e que é experimental de uso emergencial.

