ONTEM Comitê da crise da pandemia municipal reuniu-se às pressas na tarde para analisar os novos dados colhidos sobre o total de infectados surgidos no final de semana até manhã de quarta-feira. O crescimento de pessoas infectadas na cidade acendeu o alerta e poderá haver a ampliação das restrições na cidade. Desde o feriado da semana passada era notório que as pessoas estimuladas pelo Dia dos Namorados forma às compras e jantares para comemorar. Agora praticamente cinco dias após já se colhe o resultado.

ESFORÇO de todo o comércio para manterem seus comércios funcionando exigiu investimentos e toda uma reorganização para atender seus clientes com segurança e o seguimento das regras de restrições. A população também tem de fazer sua parte, pois a higienização e o uso de máscara ao contatar com outras pessoas é essencial para evitar a propagação. Muitos estão usando a máscara sem dar os devidos cuidados e realmente cobrindo o nariz e a boca.

BOLSONARO não pode empossa no cargo da Diretor Geral da Polícia Federal o chefe da Abin Alexandre Ramagem devido ação impetrada por partidos políticos e acolhida pelo STF por considerar que iria influenciar as ações da PF. Sérgio Moro deixou o cargo e ainda exalou sua ira contra Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli sendo acolhido nos braços da Rede Globo para seu chororô e foram atendidos pelo STF. Agora se vê que o interesse era do STF indicar chefe da PF para poder usar a PF a seu bel prazer, mesmo que para isso desconsiderasse a existência da Procuradoria Geral da União. Pelas atuais ações está o Ministro Alexandre de Moraes chefiando a PF.