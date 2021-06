Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) localizaram na manhã desta sexta-feira (11), o corpo de Paulo Oliveira dos Santos. O homem de 56 anos de idade foi encontrado às margens da Lagoa dos Barros, próximo a RST-101. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira (8), quando havia sido visto pela última vez entrando na lagoa (na parte de Santo Antônio da Patrulha) com um barco a remo.

Testemunhas chegaram a relatar que, devido aos fortes ventos, a embarcação onde estava o homem teria sido empurrada, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caindo na água. Segundo os Bombeiros, a vítima, que era moradora de Porto Alegre, tinha vindo pescar na região, quando acabou se afogando no local.

Vale ressaltar que, as ações de busca, além de mobilizar os agentes da cidade, contaram com o auxílio dos bombeiros de Santo Antônio da Patrulha, mergulhadores da Companhia Especial de Buscas da capital e militares da Marinha do Brasil.

Foto: CBM