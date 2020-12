Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na manhã desta quarta-feira (16), para atender uma ocorrência. Segundo o CBM, dois homens haviam caído dentro de um tanque de diesel. O acidente ocorreu em posto de combustível localizado na Avenida Paraguassu, no balneário Rainha do Mar.

Os indivíduos, que trabalham para uma empresa terceirizada, estavam limpando o tanque. Um deles acabou escorrendo da escada e caindo lá dentro. Já o outro, tentou socorrer o colega e acabou ficando preso também. De acordo com os bombeiros, os dois homens acabaram desmaiando devido a inalação do produto.

Os trabalhadores foram resgatados e encaminhados (já conscientes) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Luzia. Os homens foram atendidos e liberados. Felizmente, fora o susto, eles passam bem.