Três jovens foram resgatados do mar pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) na tarde desta terça-feira (15). As ações ocorreram na altura da guarita 158, no bairro Jardim Beira-Mar. Segundo os bombeiros, o chamamento ocorreu por volta das 13h. Já o resgate levou mais de uma hora, devido a situação do mar que estava muito agitado.

De acordo com o CBM, a primeira vítima, uma adolescente de 14 anos de idade, foi resgatada a aproximadamente 200 metros da areia. A segunda vítima, um adolescente de 16 anos, estava em um buraco a aproximadamente 50 metros da costa. Já o terceiro resgatado, um jovem de 20 anos, também havia caído em um buraco a 50 metros da praia.

Os três, moradores do bairro Parque dos Presidentes, foram socorridos pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os soldados que participaram do salvamento também precisaram ser atendidos pelo Samu. Felizmente, fora os sustos, todos passam bem.

O Corpo de Bombeiros alerta para que toda a população tenha cuidado a entrar no mar, ainda mais nesse período, visto que não há a presença de guarda-vidas nas praias da região.

De acordo com o CBM, a primeira vítima, uma adolescente de 14 anos de idade, foi resgatada a aproximadamente 200 metros da areia. A segunda vítima, um adolescente de 16 anos, estava em um buraco a aproximadamente 50 metros da costa. Já o terceiro resgatado, um jovem de 20 anos, também havia caído em um buraco a 50 metros da praia.

Os três, moradores do bairro Parque dos Presidentes, foram socorridos pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os soldados que participaram do salvamento também precisaram ser atendidos pelo Samu. Felizmente, fora os sustos, todos passam bem.

O Corpo de Bombeiros alerta para que toda a população tenha cuidado a entrar no mar, ainda mais nesse período, visto que não há a presença de guarda-vidas nas praias da região.