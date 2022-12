Brasil está parando

Há praticamente 32 dias da eleição de segundo turno o povo se mantém em sua mobilização diante dos quartéis do Exército em busca de uma solução para esclarecer a eleição e às denúncias de fraude nas eleições. A não entrega à fiscalização de técnico do Instituto Técnico da Aeronáutica do código fonte das urnas é uma afronta à transparência e a legalidade do processo que neste momento é mais do que decisivo para o futuro país.

Enquanto uma parcela da população é enganada pela mídia do centro do país, que busca de verbas bilionárias de publicidade as mídias sociais tem levado a notícia no momento exato em que acontecem e sem cortes ou montagens. O desserviço ao trabalho da verdadeira imprensa que busca a verdade e sempre se pautou na credibilidade luta para destituir um presidente na maior fraude eleitoral já vista no mundo. Mais um triste recorde para a nação brasileira que já tem o título de ter o presidente mais corrupto e ladrão da face da terra, devidamente comprovado e julgado pela Justiça brasileira que se vê deteriorar com as ações da Suprema Corte.

O STF vem propalando aos poucos a anarquia constitucional e tem em Alexandre de Moraes seu mentor e executor e está a levar a população a um levante nas ruas e defronte às Forças Armadas. A população reconhece que ao longo dos anos o STF se tornou uma chacrinha de lacaios da esquerda golpista que já buscou desarmar a população para tomar o poder sem resistência. Esqueceram estes que as Forças Armadas são o pilar de sustentação dos poderes da República e que podem a qualquer momento serem acionados para restituir a harmonia e igualdade de poderes.

A movimentação dos brasileiros, que compreendem a situação trágica que representa a figura do ladrão e de quem o comanda, reflete a insatisfação e a não concordância com o processo aviltante que políticos, jornalistas, empresários e pessoas comuns estão a passar pelo constrangimento judicial e a ação da PF que ainda se reporta às decisões absurdas que extrapolam a constitucionalidade e o devido rito processual e competências.

Caminhoneiros do Brasil inteiro estão paralisando, assim como as empresas de transporte ainda mais depois das decisões estapafúrdias vindas do Xerife do TSE e seu processo do Fim do Mundo. Por outro lado, tem participado de palestras e encontros patrocinados sabe-se de que forma, gastando dinheiro público em viagens para fora do país e a dizer mentiras com o amiguinho de toga Luis Barroso. Mas ambos se recusam a atender um dos poderes da República para esclarecer suas ações no que seria o Senado Federal que tem um presidente da casa omisso e a defender seus próprios interesses que não o da nação brasileira.

Nestes próximos dias as movimentações vão sendo ampliadas com o intuito de impedir que um entreguista a corrupto assuma a nação e permita a exploração do Brasil e da Amazônia levando pobreza à nação, escravizando o povo e tolhendo a liberdade de manifestação.

A posse da esquerda no Brasil será o fim do ciclo de crescimento do país, da ordem, da Justiça e do desenvolvimento sustentável. Milhares de desocupados já começam a se organizar para invadirem fazendas e terras públicas sob a mentira escandalosa da “função social” da terra e da moradia. Veremos países destruídos pelo comunismo se locupletando com as riquezas e o suor do povo brasileiro e o fim de todo o período de crescimento gerado em quatro anos de governo Bolsonaro.

Durante todos os anos petistas de governo foi estimulado a discriminação entre grupos sob a mentira de proteger minorias, quando na verdade era para idiotizar uma juventude que está a mercê das drogas e se voltando para o desconhecimento e sem condições de serem excelente profissionais. O sistema de ensino foi contaminado pela saga do comunismo e o estudo deixou de ser importante, mas sim a titulação pura e simples. Tanto é assim que já pensam em terminar com a prisão especial para pessoas com ensino superior, pois o inchaço nas universidades fez permear de pessoas sem conhecimento básico para a evolução profissional e se tornando apenas ocupantes de vagas nas universidades.

O Brasil está parando, não só pelas manifestações e paralisações de caminhoneiros, mas sim desestímulo à produção, ao trabalho, ao estudo e a autoestima. O país vinha adoecendo, mas passou ganhar esperança de vida melhor para todos, mas tudo indica que uma parada inevitável está por vir e levar multidões ao desespero e a pobreza.