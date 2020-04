Nesta sexta-feira (17) o Ministério da Saúde divulgou o número atualizado de casos de Coronavírus no país. Até o momento foram confirmados aproximadamente 31 mil casos e o número de mortes passou de duas mil. A maior parte das notificações do Brasil está em São Paulo, que concentra 11.568 casos confirmados e 853 mortes. O segundo estado com mais casos é o Rio de Janeiro, que tem 3.944 confirmações e 300 óbitos. Todos os estados brasileiros já registram casos e mortes por coronavírus. Atualmente, a taxa de letalidade da doença é de 6,3%.

Atualmente, os estados do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima estão em estado de emergência, ou seja, precisam de redobrar os cuidados em relação à prevenção do coronavírus por estarem 50% acima da incidência nacional de casos de Coronavírus.

NO MUNDO

Até esta sexta haviam sido confirmados 2,2 mil casos de Covid-19 em todo o mundo com aproximadamente 147 mil mortes em mais de 200 países e territórios. Em contrapartida, o número de curados chegou aos 555 mil, o que equivale a um quarto do número de infectados com a doença. Vale ressaltar que no Brasil, 14 mil pessoas já foram diagnosticadas curadas da doença.