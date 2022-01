Cerimônia foi realizada no Ginásio da Vila Olímpica, em Osório, na manhã de quarta (22). – Foto: BM

OSÓRIO – Foi realizada na manhã de quarta-feira (22), no Ginásio da Vila Olímpica, a cerimônia de formatura do Curso Técnico de Segurança Pública da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) da cidade. Foram formados dezenas de sargentos do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT),além de sargentos de outras unidades da Brigada Militar (BM).

Durante a cerimônia foi entregue um diploma ao 2º Sargento Cledson Souza Rosa, 1º lugar do curso de sargentos, formados na escola de Osório. O sargento é oriundo da unidade operacional do 2º BPAT, que pertencente ao CRPO Litoral.

O comandante do CRPO Litoral, o coronel Leandro Luz, aproveitou para ressaltar os aspectos diferenciados que envolvem a graduação na carreira policial, onde o sargento é “o elo entre os oficiais e a tropa”. Ele aproveitou para agradecer a todos os envolvidos pelo “empenho e dedicação na realização do curso e da solenidade”.

Vale ressaltar que o governador Eduardo Leite; o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior; e o comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Vanius Cesar Santarosa, participam da cerimônia em um vídeo transmitido em um telão para os presentes.

Também participaram do evento o prefeito Roger Caputi, o vereador Ed Moraes; os comandantes major Daniel Marobin (Esfes), o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros (8º BPM), e o tenente-coronel Aurélio da Rosa (2º BPAT), entre outras autoridades civis e militares.

