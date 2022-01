Projeto do Sesc/RS promove oficinas, atividades esportivas e ações recreativas para crianças durante o recesso de verão. – Foto: Divulgação

Para oferecer alternativas de lazer a crianças no período das férias escolares, o projeto Brincando nas Férias, promovido pelo Sesc/RS, está com vagas em 21 cidades gaúchas para o recesso de verão, incluindo as cidades de Osório e Tramandaí. As inscrições devem ser feitas diretamente nas Unidades. Em Osório, o Sesc está localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, na região central da cidade.

Os dias e horários das atividades variam em cada Unidade, mas o projeto é aberto para toda a comunidade e tem valores diferenciados para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar melhores condições para o aproveitamento do tempo livre das crianças, por meio de atividades lúdicas e recreativas que incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social.

Mais informações no telefone: (51) 3601-2633 e/ou no Whatsapp: (51) 99365-7498.

