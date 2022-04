BRINQUEDO QUEBRADO

Balanço para cadeirantes foi danificado após menos de duas semanas instalado. – Foto: Lucas Filho

Após ser inaugurado no último dia 08/04, o balanço adaptado para cadeirantes instalado pela prefeitura na praça da Lagoa do Marcelino precisou passar por reformas. Segundo informações, crianças foram flagradas utilizando o brinquedo, de maneira indevida, durante o último final de semana.

O servidor municipal da Secretaria de Meio Ambiente, Evandro Freitas da Silva; responsável por levar a ideia do brinquedo adaptado ao prefeito Roger Caputi, após visita a Curitiba (PR); pediu mais atenção dos pais, visto que o balanço é de uso exclusivo das crianças cadeirantes. Após a manutenção, o brinquedo já voltou a funcionar.

Vale destacar que, conforme Evandro, a ideia da prefeitura é ampliar a instalação de novos brinquedos em outras praças do município. Para isso, uma comitiva deve visitar o a cidade de Esteio para conhecer uma praça totalmente adaptada.

