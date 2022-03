Secretário Aliardi, gerente da Corsan de Osório Maria Clara e assessor da Secretaria de Obras Julio Mirim.

O secretário de Obras e Saneamento Claudio Aliardi e o assessor da pasta Julio Mirim estiveram reunidos na última semana, com a gerente da Corsan de Osório Maria Clara, para tratar das melhorias das ruas do município, que apresentam buracos devido as obras de rede de água e esgoto realizadas pela Companhia de Saneamento.

Atualmente, o município conta com 43 pontos onde ainda não foi realizada a repavimentação. A Corsan informou a administração municipal que já notificou a empresa que presta esse serviço e espera que até o dia 31 deste mês essa demanda esteja resolvida.

O secretário de Obras e Saneamento Claudio Aliardi destacou que o município seguirá conversando com a Corsan na busca da resolução desta demanda. “Precisamos resolver essa questão o mais rápido possível. Temos uma série de buracos na cidade devido as obras de rede de água e esgoto e buscamos esse contato com a Corsan para realizar essas melhorias que são necessárias”, declarou o secretário.

Buracos em ruas da cidade foram ocasionados devido a obras da Corsan.

FOTOS: PMO

