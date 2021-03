Na noite de segunda-feira (15), foi realizada mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores em 2021. Devido às medidas mais rígidas da Bandeira Preta, a sessão ocorreu mais uma vez de maneira online, com cada parlamentar participando de sua residência. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Charlon Muller, Dudu Pellegrini, Ed Moraes e João Pereira do MDB; Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves (PDT); e Miguel Calderon (Progressistas).

Durante a Sessão, foram votados sete pedidos de indicação, seis pedidos de providência, um requerimento, uma moção e três Projetos de Lei (PLs), sendo dois deles com tramitação urgente: PLs nos 035 e 037 de 2021 (ambos aprovados por unanimidade). O primeiro autoriza a prefeitura a realizar um Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares com a Associação Beneficente São Vicente de Paulo, responsável por gerenciar o Hospital da cidade.

Segundo o texto, o Executivo municipal vai repassar ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) o valor 480 mil reais mensais durante três meses. Esse dinheiro vai ser utilizado para a contratação de 20 Técnicos em Enfermagem, 10 enfermeiros, cinco auxiliares de serviços em geral, dois plantonistas e um fisioterapeuta. Além disso, o repasse mensal vai ser utilizado para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tomografia, oxigênio, medicamentos e insumos, além da realização de exames e a locação de equipamentos.

Vale ressaltar que os valores apresentados para a celebração do contrato estão estimados para o atendimento dos 10 novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), destinados para o tratamento de pacientes contra a Covid-19, os quais o HSVP vai receber nas próximas semanas. Os leitos, os quais devem ser exclusivos para pacientes de Osório, vão contar com cinco respiradores e cinco de internação clínica, além de exames laboratoriais, tomografias e fisioterapia.

AQUISIÇÃO DE VACINAS

O Projeto no 037/2021 ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde para o combate à Covid-19, considerando o agravamento da situação de saúde enfrentada em todo o país.

OUTRO PROJETO APROVADO

Também de maneira unânime, os vereadores aprovaram o PL no 025/2021. O texto autoriza o Executivo a receber (em doação) móveis do Colégio Uni de Osório. Ao todo, vão ser doadas quatro poltronas estofadas, três mesas, três cadeiras e um armário. É válido destacar que os móveis vão ser utilizados no Centro de Apoio ao Paciente Oncológico do município.

ATENDIMENTO RESTRITO

Enquanto a cidade permanecer na bandeira preta, a Câmara de Vereadores vai seguir atendendo de maneira remota, por meio do telefone: (51) 3663-4900 ou pelo e-mail: camaraosorio@gmail.com. As Sessões Ordinárias também seguem sendo realizadas de maneira online. A próxima Sessão está marcada para a próxima segunda-feira (22) e deve ser transmitida pela Página da Câmara no Facebook.

Foto: Divulgação