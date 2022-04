OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (12), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes e João Pereira do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas. Lucas Azevedo (MDB) não compareceu à Sessão devido a problemas de saúde.

Ao todo, foram aprovados 11 Pedidos de Providência, cinco Pedidos de Indicação e um Projeto de Lei (PL). O PL no 036/2022, de autoria do vereador Ed Moraes, altera o nome Rua 11, passando a se chamar Rua Manoel Antônio Moura do Amaral. A via está localizada entre as Ruas Manoel Batista Bernardes e Dr Limas, no distrito de Passinhos.

O texto foi aprovado por unanimidade. Agora ele segue para a sansão do prefeito Roger Caputi, passando a valer assim que for publicado no Diário Oficial.

OUTROS PROJETOS

Outros três Projetos eram para ser votados durante a Sessão. O PL 024/22, de autoria do Executivo, que autoriza a contratação de um Arquiteto para atendimento na Secretaria de Educação do município foi retirado da Ordem do Dia pelo proponente.

Já outros dois PLs tiveram pedido de vistas, para serem melhor analisados. O PL 020/22 Altera o inciso 9º do art. 22 da Lei Municipal nº 5.201, de 30 de julho de 2013. O objetivo do projeto é desburocratizar o acesso à hora máquina aos empresários da cidade.

O PL 032/22 tem a finalidade de atualizar a Lei Municipal nº 5.286, de 10 de dezembro de 2013, adequando e atualizando os pontos de concessão de uso de áreas públicas municipais para a instalação de equipamentos de sinalização turística no âmbito municipal, em parceria com o setor privado. Assim, este Projeto de Lei visa excluir o ponto de concessão inexistente, e incluir novos pontos de concessão, majorando a capacidade de sinalização turística no município.

Os dois projetos, ambos de autoria do Executivo, tiveram pedido de vistas pelo vereador Ed Moraes, líder da bancada do governo municipal na Câmara. Agora os PLs vão passar por novos estudos nos próximos dias, para que possam ir à votação.

HOMENAGENS

Ainda durante a Sessão Ordinária de terça, o Legislativo municipal outorgou Votos de Congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental General Osório e a quatro estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação (IFRS), Campus Osório. A entrega das honrarias, no Plenário Francisco Maineri, contou com a presença de representantes das equipes diretivas, professores e alunos de ambas as instituições de ensino. Os vereadores que integram a 18ª Legislatura parabenizaram os homenageados, ressaltando a relevância do trabalho desenvolvido na área da Educação.

GENERAL OSÓRIO – A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) General Osório foi homenageada pelos 98 anos de fundação, celebrados no dia 08/04, por meio do Requerimento 012/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Coelhão (PDT). O proponente ressaltou o histórico da escola, desde os tempos do velho casarão da Rua do Sapo, até o atual prédio localizado no centro da cidade. Atualmente, nos turnos da manhã, tarde e noite, são atendidos 793 alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do supletivo do Ensino Fundamental para adultos e jovens. A distinção foi entregue à diretora Maria de Lurdes Pelissoli.

O vereador Coelhão (direita) entregou a placa de homenagem a direção da Escola General Osório.

ESTUDANTES DO IFRS – As estudantes Amanda Ribeiro Machado, Victórya Leal Altmayer Silva, Laura Nedel Drebes e Camily Pereira dos Santos, do IFRS – Campus Osório, foram homenageadas por meio do Requerimento 013/2022, de autoria do vereador Miguel Calderon (Progressistas), em razão da conquista de sete premiações por três projetos apresentados na 20ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), realizada em março de 2022, orientadas pela professora Flávia Twardowski. O proponente destacou o recorde de reconhecimentos, com dois primeiros lugares e um segundo lugar, duas premiações internacionais para participações em eventos científicos, o Destaque Unidades da Federação – Rio Grande do Sul, e o Prêmio Por um Mundo Sem Lixo.

PROJETOS PREMIADOS – Promovida pela Universidade de São Paulo (USP), a Febrace 2022 teve o total de 497 trabalhos finalistas, que foram apreciados por especialistas de 14 países em três rodadas de avaliação. As quatro estudantes de Osório conquistaram sete prêmios, com a apresentação de três projetos:

Desenvolvimento de celulose bacteriana produzida a partir dos resíduos do processamento de uva de Amanda Ribeiro Machado; Eco-socius: o comportamento dos jovens do Litoral Norte gaúcho na economia circular de Victórya Leal Altmayer Silva, e Sustainpads: uma alternativa acessível e ecológica aos absorventes femininos de Laura Nedel Drebes e Camily Pereira dos Santos, todos orientados pela professora Flávia Twardowski.

Professora Flávia e as alunas Amanda, Camily, Laura e Victórya, ao lado do vereador Miguel Calderon.

A próxima Sessão da Câmara está marcada para a próxima terça-feira (19), a partir das 19h.

FOTOS: Adriana Davoglio

