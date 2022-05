Caminhão causa bloqueio na Rota do Sol

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão na noite de terça-feira (17), em Itati, ocasionou o bloqueio da ERS-486 (Rota do Sol). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), chovia e ventava muito no momento do acidente, o que teria feito com que o caminhoneiro perdesse o controle da direção e tombado na pista. Felizmente, motorista do veículo sofreu apenas pequenas escoriações. Já o veículo ficou capotado na pista, sendo retirado apenas na manhã de quarta (18), voltando o trânsito a funcionar normalmente.

Foto: Divulgação

