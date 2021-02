A Campanha Cabelos de Aço, realizada pela Brigada Militar (BM) segue sendo realizada em 2021. A ação tem como objetivo arrecadar mechas de cabelo, as quais vão ser utilizadas para fabricação de perucas e, posteriormente, vão ser doadas para crianças e mulheres que realizam tratamento contra o câncer.

Na semana passada novas doações foram recebidas nos quartéis da BM na região. Em Capão da Canoa, a moradora Rosangela e pequena Theodora realizaram a entrega das mechas de cabelo. A menina de seis anos de idade disse que soube da Campanha, por meio de um vídeo no Youtube e resolveu doar o seu cabelo para “a confecção de perucas e assim poder ajudar quem precisa”.

Em Santo Antônio da Patrulha, a doação foi realizada pela pequena Rayssa Moreira, também de seis anos de idade. Acompanhada da mãe e do irmão, a menina foi recebida pela soldado Lizandra. Além da doação, a pequena pode conhecer o quartel e tirar fotos em uma viatura da Brigada. Já em Tramandaí, a pequena Maria Eduarda, de oito anos, acompanhada de sua mãe, foi até a sede da BM na cidade para entregar as mechas de cabelo.

Quem tiver interesse em participar da campanha pode fazer a doação de mechas em qualquer quartel da Brigada Militar ou deixar em algum salão de beleza parceiro. Em Osório, as doações podem ser realizadas diretamente na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 4, no bairro Caiu do Céu. Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone (51) 3663-5903.

Fotos: BM