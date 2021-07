Iniciada no dia 12 de abril, a vacinação contra a gripe segue sendo realizada. Na segunda-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde de Osório liberou a vacinação para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Vale ressaltar que é preciso haver um espaço de no mínimo 15 dias entre a vacina da Covid e a da gripe, para poder se imunizar. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h e 30min às 16h e 30min, nos postos de saúde Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera, além do Posto Central. É necessário levar a carteira de vacinas e um documento com foto.

GRUPOS PRIORITÁRIOS – A Secretaria Estadual de Saúde (SES) definiu, juntamente com secretarias municipais, a estratégia de continuidade da vacinação da gripe (Influenza). A ideia é manter uma reserva para atingir, ao menos, a meta de vacinar 90% dos grupos com maior risco da doença: crianças (maiores de seis meses e menores de seis anos), idosos, gestantes e puérperas. As doses excedentes poderão ser ofertadas para a população em geral. A definição ocorreu durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na quarta-feira (7).

A proposta apresentada pela SES é que os municípios façam uma reserva técnica para garantir a meta nos grupos das crianças, idosos, gestante e puérperas. Esses públicos, somados, representam três milhões de pessoas no Estado, das quais apenas 1,8 milhão já foi vacinada (aproximadamente 59%). Para que esses grupos cheguem aos 90% de cobertura, faltariam ainda vacinar, cerca de 900 mil pessoas. Outra ponderação é que seja mantido um estoque para a vacinação das crianças que estejam tomando a vacina da gripe pela primeira vez. Nesses casos, são aplicadas duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Até esse momento, o RS apresenta uma cobertura média dos grupos prioritários de 43%, enquanto a meta é 90%. No Estado foram vacinadas até agora: 1.252.213 idosos (58%), 515.677 crianças (61%), 58.660 gestantes (58%) e 10.228 puérperas – mulheres que deram a luz em até 45 dias – o que equivale a 62%.

Em Osório foram aplicadas 12.295 doses, sendo vacinadas contra a gripe 54,3% das pessoas 21.076 pessoas dentro do público alvo. Segundo o painel de vacinação do Ministério da Saúde foram vacinados no município 5.886 idosos (69,4%), 2.482 crianças (72,5%), 336 gestantes (77,4%) e 32 puérperas (44,8%).

Nenhum dos grupos atingiu a meta de 90%. Quem está mais próximo de atingir esse número são os grupos dos indígenas e dos professores. O primeiro vacinou 70 pessoas, o equivalente a 87%. Já o segundo grupo vacinou 564 pessoas, aproximadamente 85% do seu total. O número que mais preocupa é das pessoas com comorbidades. Apenas 1.298 pessoas, ou 38,2%, tomaram a vacina contra a influenza. Também foram imunizados na cidade 965 profissionais da saúde, 519 pessoas sem comorbidades, 81caminhoneiros, 26 profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, 23 pessoas com deficiência permanente, sete funcionários do sistema de privatização de liberdade, três portuários e outros três trabalhadores de transporte.

Foto: Divulgação