Casa pega fogo no Litoral

Uma residência pegou fogo na madrugada de terça-feira (10), no bairro Costa do Sol, em Cidreira. Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados por volta da 1h e 45min e foram atender a ocorrência. Segundo o comandante do pelotão, o tenente Cristian Silveira Pujol, quando os agentes chegaram ao local, os moradores já haviam conseguido sair da casa.

Com auxílio do Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro (Scab) de Balneário Pinhal, o fogo foi controlado, evitando que se espalhasse e atingisse outras residências. Felizmente, ninguém se feriu. Ao todo, foram utilizados sete mil litros de água durante a ocorrência. A casa atingida, que era de material e madeira, foi parcialmente destruída. A causa do incêndio não foi divulgada.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some