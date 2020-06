A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da manhã dessa quarta-feira (24), dois quilos de skunk, uma droga semelhante a maconha, porém muito mais perigosa. A substância foi encontrada dentro de um veículo, durante abordagem dos agentes.

Segundo a PRF, um automóvel HB20 com placas de São José do Norte (SC) seguia em direção a Porto Alegre, pela BR-101. O motorista de 26 anos, natural de Santa Catarina, e a passageira, de 35 anos, natural do Rio Grande do Sul, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Os policiais informaram que o casal preso já tinha diversos antecedentes criminais, incluindo tráfico de entorpecentes. Essa ação fez parte da Operação Tamoio II, a qual tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e armas nas rodovias federais de todo o país.

Foto: PRF