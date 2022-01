Ação foi realizada na terça-feira (21), em Osório. – Foto: PC

A Polícia Civil realizou na tarde de terça-feira (21), uma Operação para combater os crimes de furto de cabos de energia elétrica, internet e telefonia que têm ocorrido com bastante frequência no Litoral Norte. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em uma residência no município de Osório.

No local foram encontrados metros de fios sem procedência, além de um simulacro de arma de fogo, porções de cocaína e celulares. Um casal que estava na casa foi preso em flagrante. O homem de 24 anos de idade e a mulher de 23 anos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, juntamente com o material apreendido, para o registro de ocorrência e posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

