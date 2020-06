A Brigada Militar (BM) prendeu, na noite dessa quarta-feira (3), um casal por tráfico de drogas. As prisões ocorreram na Avenida São Pedro, no bairro Arroio, durante patrulhamento realizado na região pelos agentes do 2o Batalhão de Polícia em Áreas Turísticas (BPAT).

Os policiai apreenderam com o casal porções de maconha e uma pedra de crack. Segundo a BM, o homem de 23 e a mulher de 29 anos já possuíam antecedentes por tráfico de entorpecentes. Ambos foram encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM