A Polícia Civil decretou na quinta-feira (26), a prisão preventiva de Bruna Nathiele Porto da Rosa. A mulher de 23 anos é acusada de homicídio, tortura e ocultação de cadáver contra o seu enteado, o menino Miguel Rodrigues, morto no final de julho.Na ocasião, a mãe da criança, Yasmin Rodrigues, de 26 anos, chegou a confessar ter dopado o filho de sete com remédios, o colocado em uma mala e jogado seu corpo no Rio Tramandaí, em Imbé.

De acordo com o delegado Antonio Carlos Ractz Júnior, a madrasta de Miguel estava presa desde o dia 1º de agosto na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, juntamente com sua companheira, Yasmin. Porém, ela foi transferida para o Instituto Psiquiátrico Forense para avaliação psiquiátrica.

No último dia 17 desse mês, a 1ª Vara Criminal de Tramandaí recebeu do Ministério Público (MP) a denúncia contra Yasmin e Bruna. Entretanto, o processo acabou sendo interrompido no caso da madrasta de Miguel, em razão da instauração do incidente de insanidade mental, que está segue em andamento pelo Instituto Psiquiátrico Forense.

SEGUEM AS BUSCAS

Nessa sexta-feira (27), completa um mês de buscas pelo corpo de Miguel Rodrigues. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Elísio Lucrécio, responsávelpelas operações, a chuva dos últimos dias deixou a água turva e com dificuldade de visibilidade, o que dificulta na localização do corpo. Vale ressaltar que, mesmo acreditando na possibilidade do corpo do menino já estar longe da costa gaúcha, os Bombeiros seguem intensificando os trabalhos de busca em todas as praias da região.

Foto: Litoral na Rede