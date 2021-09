Há mais de um mês da morte do policial rodoviário federal aposentado Fábio Cezar Zórtea, as investigações seguem em andamento. Na última quinta-feira (23), a Polícia Civil pediu a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito sobre o caso. Zórtea morreu na madrugada do dia 23 de agosto, após ser atingido por um Policial Militar (PM) durante a abordagem aos seus dois filhos, realizada em frente a sua residência, na região central de Torres.

Segundo o delegado Juliano Aguiar de Carvalho, a medida é necessária porque algumas diligências ainda não foram concluídas. Entre as pendências da investigação, estão as oitivas de todos os PMs envolvidos na ocorrência. Segundo a Polícia, parte deles foi ouvida durante a semana passada. Além disso, a investigação aguarda prova pericial das armas utilizadas, obtenção de duas filmagens ainda não fornecidas e respostas de alguns ofícios, como o dirigido ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento segue sendo mantida a mesma versão pela Polícia de que após a abordagem policial contra os filhos da vítima, houve uma confusão, que terminou com disparos efetuados por parte da Brigada Militar (BM). De acordo com o laudo da perícia, o tiro que atingiu o policial rodoviário perfurou o fígado e o intestino. Fábio morreu de hemorragia interna.

Imagens da abordagem e da confusão foram gravadas por vizinhos. Em um dos vídeos, um policial militar aparece imobilizando um dos filhos do PRF, enquanto um segundo PM aparece golpeando o aposentado com um cassetete. Os filhos do policial rodoviário federal foram presos em flagrante por desacato, resistência à prisão e tentativa de homicídio. No entanto, eles foram liberados pela Justiça, posteriormente. Além dos cinco PMs, já afastados, um vigilante privado ajudou os agentes a conter Zortéa e os filhos, conforme a Polícia Civil.

O inquérito apura crime doloso contra a vida e abuso de autoridade. O advogado da família Zortéa sustenta que houve execução e tentativas de homicídio, uma vez que pai e filhos não estavam armados.

