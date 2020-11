O Litoral Norte segue registrando queda no número de casos do novo coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final da tarde desta quinta-feira (22) haviam sido registrados aproximadamente nove mil casos de Covid-19, com 191 óbitos. Na última semana foram confirmados aproximadamente 500 casos da doença e oito mortes, havendo um aumento em relação aos últimos 14 dias. Segundo a 18a CRS, os cuidados para evitar a proliferação da doença devem seguir sendo mantidos.

Osório segue como a cidade com mais casos do novo coronavírus. A cidade contempla mais de um quarto (26,6%) do total de casos. O município é o único do Litoral Norte a ultrapassar os dois mil casos do novo coronavírus, até o momento. Parte superior do formulárioParte inferior do formulário Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na noite de quarta-feira (20), dos 7.084 testes realizados no município, 2.406 deram positivos, sendo 63 nos últimos três dias.

Dessas, 2.234 pessoas estão curadas (92,8%), 139 em isolamento domiciliar, três em tratamento hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), além de 30 pessoas que acabaram falecendo. Ainda segundo o Boletim, outros 4.603 testes realizados na cidade deram negativos e 75 seguem aguardando resultado. Vale ressaltar que nove dos 10 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo oito desses com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório (veja os dados da Covid-19 em cada município no final da matéria).

Até a tarde de ontem (quinta-feira), 9.038 pessoas já haviam sido infectadas pelo novo coronavírus na região, sendo que dessas, 8.041 já estão curadas da doença, o que equivale a 88,9% do total de infectados com a Covi-19 no Litoral Norte. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte permanece em 2,1%, sendo menor que a do Estado, que é 2,4%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 227,5 mil casos da doença, com aproximadamente 5,5 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a quase 215 mil pessoas, o que equivale a 94% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado.

TABELA COVID

DADOS DA COVID-19 EM OSÓRIO (*atualizados até o dia 14 de outubro de 2020)

CONFIRMADOS* – 2.254 (1.020 homens e 1.234 mulheres)

Por idade*

FAIXA ETÁRIA CASOS FAIXA ETÁRIA CASOS Menor de um ano 19 De 30 a 39 anos 417 De 1 a 4 anos 101 De 40 a 49 anos 370 De 5 a 9 anos 124 De 50 a 59 anos 285 De 10 a 14 anos 121 De 60 a 69 anos 181 De 15 a 19 anos 141 De 70 a 79 anos 75 De 20 a 29 anos 389 De 80 a 99 anos 31

Por bairro*

BAIRRO CASOS BAIRRO CASOS Centro 363 Santa Luzia 38 Caravágio 252 Palmital 38 Medianeira 223 Panorâmico 33 Glória 166 Várzea do Padre 32 Albatroz 155 Farroupilha 32 Sul Brasileiro 150 Vila da Serra 25 Laranjeiras 126 Livramento 21 Porto Lacustre 122 Encosta da Serra 17 Aguapés/Arroio do Sal 107 Serramar 16 Borússia/Baixada 99 Capão da Areia 14 Pitangas 56 Parque do Sol 12 Atlântida Sul 50 Entrocamento 7 Caiu do Céu 47 Passinhos 7 Parque Real 40 Popular 6

*ÓBITOS – 30 (16 homens e 14 mulheres)

*Por idade

FAIXA ETÁRIA ÓBITOS FAIXA ETÁRIA ÓBITOS De 80 a 99 anos 10 De 60 a 69 anos 4 De 70 a 79 anos 5 De 50 a 59 anos 4 De 40 a 49 anos 5 De 30 a 39 anos 2

*Por bairro