A CCR Viasul concluiu nessa semana a instalação dos 49 Sistemas Analisadores de Tráfego (SATs), ao longo das quatro rodovias sob sua administração no Estado: As BRs 101, 290 (Freeway), 386 e 448. Do total, foram instalados 20 equipamentos na BR-386, 13 equipamentos na BR-101, outros 13 na Freeway, além de três na BR-448.

Os SATs são responsáveis pela contagem volumétrica e ocupação da rodovia, ou seja, calculam a quantidade de veículos que passam em determinado trecho da rodovia. Essa medição é feita por meio de sensores magnéticos instalados no pavimento que detectam a passagem dos veículos. Posteriormente, essas informações são enviadas a um sistema que classifica os tipos de veículos e gera uma base de dados.

De acordo com o gerente de Atendimento da CCR, Diogo Stiebler, a partir dessas informações a concessionária pode planejar ações específicas em pontos de maior fluxo com o objetivo de “desafogar o trânsito”, como por exemplo, a liberação do acostamento ou reversão do sentido, quando possível. “Tudo isso para proporcionar ao usuário maior fluidez, conforto e segurança em seu trajeto”, explicou Stiebler.

Outro benefício que os SATs possibilitam é em relação ao planejamento de execução das obras, como construção de faixas adicionais e melhorias no pavimento, tudo baseado nas informações obtidas pelo equipamento e analisadas pelas equipes da Concessionária.

Veja a seguir a localização de cada Sistema Analisador de Tráfego (SAT), em cada rodovia da CCR, nos trechos do Litoral Norte:

BR-101

Torres: Quilômetros 0 e 8,7.

Dom Pedro de Alcântara: Quilômetro 13,6.

Três Cachoeiras: Quilômetros 19,1; 22,4 e 30,2.

Terra de Areia: Quilômetro 43,3.

Maquiné: Quilômetros 61,8; 66,6 e 67,4.

Osório: Quilômetros: 69,4; 71 e 84,3.

BR-290 (Freeway)

Osório: Quilômetros 0; 1,1 e 3,1.

Santo Antônio da Patrulha: Quilômetros 22,6 e 34,2.

Foto: CCR Viasul