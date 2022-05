CCR finaliza instalação de radares em rodovias

Em Osório, radar foi instalado no quilômetro da Freeway – FOTO: Litoral na Rede

A CCR Viasul confirmou na tarde de quarta-feira (11), a conclusão da instalação dos radares de velocidade. Ao todo, foram instalados 20 equipamentos, sendo cinco na BR-101 e outros cinco na BR-290 (Freeway). Além desses, nove foram colocados na BR-386 e um na BR-448 (veja os pontos dos radares no final da matéria).

Mesmo com o término da instalação, os pardais ainda aguardam a avaliação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para começarem a funcionar. De acordo com a CCR, os equipamentos, previstos no contrato com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), deveriam ter começado a funcionar em fevereiro deste ano, o que não ocorreu. A concessionária não deu um prazo para que os radares comecem a funcionar.

Após o início do funcionamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficará responsável pela fiscalização e autuação dos veículos flagrados acima do limite de velocidade. Segundo a PRF, A CCR incluirá as imagens das infrações no sistema, as quais serão analisadas e validadas (ou não) pelos policiais rodoviários, conforme os critérios previstos na Legislação.

PONTOS MONITORADOS

BR-101: Quilômetros quatro (Torres), 15 (Dom Pedro de Alcântara), 57 (Maquiné), 71 e 86 (Osório).

BR-290: Quilômetros 10 (Osório), 31 (Santo Antônio da Patrulha), 70 (Gravataí) e 91 e 92 (Porto Alegre).

BR-386: Quilômetros 245 (Soledade), 270 (Fontoura Xavier), 305 (Pouso Novo), 367 (Fazenda Vilanova), 388 (Triunfo), 405 e 415 (Montenegro), 434 (Nova Santa Rita) e 443 (Canoas).

BR-448: Quilômetro quatro (Esteio/Sapucaia do Sul).

