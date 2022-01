A CCR prevê que até segunda-feira (27), mais de 320 mil veículos passem pela BR-290 em direção ao Litoral. – Foto: Alina Souza

Uma das ações que integram o planejamento da CCR Viasul nesta Retomada Verão Seguro é a volta da previsão de tráfego para o período deste fim de ano, uma vez que o fluxo vai retornando, gradativamente, à movimentação anterior à pandemia. Dessa forma, segundo levantamento feito pela Concessionária, cerca de 200 mil veículos deverão seguir sentido ao Litoral a partir de quinta-feira (23). Até a próxima segunda (27), a expectativa é de que mais de 320 mil veículos passem pela BR-290 (Freeway).

A recomendação é de que os motoristas planejem seu trajeto evitando os horários de maior concentração de veículos. De acordo com a Concessionária, o fluxo mais intenso deve se concentrar a partir das 15h na sexta (24), entre 9h e 20h no sábado (25) e das 13h às 22h no domingo (26). “Toda a movimentação do tráfego nas nossas rodovias é acompanhada em tempo real pelas nossas equipes que fazem o monitoramento integral dos trechos diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO), 24 horas por dia”, destaca o gerente de Atendimento da CCR Viasul, Diogo Stiebler.

O usuário consegue acompanhar a movimentação em tempo real do fluxo de tráfego por meio do site: www.ccrviasul.com.br/fluxo-de-trafego. Outras informações podem ser obtidas, por meio do Disque CCR Viasul no telefone: 0800 000 0290, pelo Whatsapp: (51) 3303-3858 ou pelo aplicativo: CCR Rodovias Sul, disponível gratuitamente para Android e iOS.

