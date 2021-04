A CCR Viasul segue realizando obras nas rodovias do Litoral Norte. Para isso são necessários bloqueios de faixas e operações ‘pare e siga’, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns trechos. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, programem seus deslocamentos.

As condições do trânsito estão disponíveis no site: www.ccrviasul.com.br ou por meio do Disque CCR Viasul 0800 000 0290, disponível 24 horas por dia para emergências e informações. Vale destacar que a programação poderá sofrer alterações e, em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

A seguir veja o calendário de obras previstas nas rodovias da região até o próximo domingo (18/04).

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS

BR-101: Maquiné – Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 62,4, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Osório – Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 78, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Torres a Osório – Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento; restauração do pavimento e serviços de sondagens entre os quilômetros 0 e 87, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Três Cachoeiras – Execução de terraplanagem e drenagem em talude entre os quilômetros 34 e 36, em ambos os sentidos. Entre 7h e 18h e 30min (sem interdição de faixa).

BR-290: Osório a Porto Alegre – Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento; restauração e serviços de sondagens entre os quilômetros 0 e 98, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

BR-101: Sinalização vertical e horizontal, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, junta de dilatação, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (do quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

BR-290: Sinalização vertical e horizontal, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores/arbustos, junta de dilatação, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 98), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

FOTO: CCR Viasul