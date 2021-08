A CCR Viasul segue realizando obras nas rodovias do Litoral Norte. As condições do trânsito estão disponíveis no site: www.ccrviasul.com.br ou por meio do Disque CCR Viasul 0800 000 0290, disponível 24 horas por dia para emergências e informações. A seguir veja o calendário de obras previstas nas rodovias da região até o próximo domingo (22).

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS

BR-101: Maquiné – Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 62, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Entre 7h e 18h e 30min.

Osório – Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 78, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa).

Terra de Areia – Reconstrução do Posto Geral de Fiscalização no quilômetro 49,5, sentido Torres. Entre 7h e 18h e 30min (sem interdição de faixa).

Torres: Trabalhos de construção de passarela no quilômetro nove, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Entre 7h e 18h e 30min.

Torres a Osório: Fresagem, serviços de sondagens e correções emergenciais no pavimento entre os quilômetros 0 e 88, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

BR-290: Osório a Porto Alegre – Fresagem, serviços de sondagens e correções emergenciais no pavimento entre os quilômetros 0 e 98, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

BR-101: Sinalização vertical, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (do quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

BR-290: Sinalização vertical, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 98), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

FOTO: CCR Viasul

CCR promove simulado de acidente no túnel do Morro Alto

Na quarta-feira (18), a partir das 10h, a CCR Viasul realiza no túnel do Morro Alto, na altura do quilômetro 67 da BR-101, em Maquiné, um exercício simulado de acidente com vazamento de produto perigoso. A ação ocorre no interior dos túneis das pistas sul e norte e vai contar com a participação dos seguintes órgãos: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Civil, Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Sistema de Ensino Gaúcho, Grupo São Francisco, Geo Emergência Ambiental e Rede SIM de Postos.

O cenário será de uma colisão entre um carro e um caminhão transportando produto perigoso (gasolina), que resultará no vazamento do material sobre a pista, bloqueando-a totalmente. Para fins didáticos, a gasolina será substituída por água. Ainda, voluntários farão os papéis de vítimas, sendo uma grave, uma ilesa e duas moderadas. Na oportunidade, serão testados, ainda, todos os equipamentos de emergência existentes no túnel como jatos ventiladores, portas corta fogo, megafonia e sinalização de evacuação.

DESVIOS NO TRECHO

Vai ser necessário o bloqueio total da rodovia nesse trecho, havendo desvio de trânsito na seguinte forma: na pista Norte (sentido Litoral), os motoristas deverão acessar a entrada para a antiga BR-101, no acesso na altura do quilômetro 74. Já motoristas que seguem sentido Porto Alegre deverão entrar no acesso na altura do quilômetro 67 da rodovia, também seguindo pela antiga BR-101. As equipes da Concessionária estarão nos locais informando os desvios. A CCR Viasul também informará aos usuários da rodovia por meio de mensagens em seus painéis eletrônicos.

“Os objetivos da realização deste exercício são os de promover a integração entre os diversos órgãos de resgate e trânsito do Estado e ampliar a capacitação desses profissionais para situações extremas, de modo a mantermos as equipes preparadas para atender a qualquer ocorrência, no menor tempo e com a máxima qualidade, até mesmo em um eventual acidente deste porte”, afirma o gerente de Atendimento da CCR Viasul, Diogo Stiebler.