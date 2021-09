Pensando no conforto e tranquilidade do usuário, a CCR Viasul vai reforçar suas equipes de atendimento ao usuário, bem como suas viaturas, durante o período do feriado prolongado de Independência, entre essa sexta-feira (3) e a próxima terça (7). Vai haver um aumento de 20% no número de colaboradores atuando tanto no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), quanto na arrecadação das praças de pedágio

“Nossa preocupação é para que o usuário percorra da melhor maneira possível o seu trajeto nas rodovias sob a administração da Concessionária. Por isso, lotamos os novos colaboradores nos locais de fluxo mais intenso para que o tempo de atendimento seja o mais breve possível, agilizando a viagem”, afirma o gestor de Atendimento, Diogo Stiebler. O gestor reforça ainda que a Concessionária está preparada para atender a quaisquer eventuais aumentos no número do tráfego durante o período.

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Os usuários dos trechos concedidos das BRs 101, 290 (Freeway), 386 e 448 têm à disposição, 24 horas por dia, atendimento de emergência médico e mecânico, inspeção permanente de tráfego, solicitação de informações, entre outros, acionados por meio do Disque CCR Viasul: 0800 000 0290. Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros.

As equipes do SAU são compostas por mais de 200 colaboradores, dos quais aproximadamente 100 são de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), entre socorristas, enfermeiros e médicos. A frota do serviço é composta por 67 veículos de atendimento, entre guinchos leves e pesados, caminhões-pipa, caminhões de apreensão de animais, ambulâncias de resgate e de UTI móvel.

Em caso de dúvidas ou outras informações, ligue para o Disque CCR Viasul pelo telefone: 0800 000 0290, acesse o site: www.ccrviasul.com.br ou ainda o aplicativo CCR Rodovia Sul.

Foto: CCR Viasul

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some