CCR renova sua frota de atendimento

Após pouco mais de três anos de concessão no RS das BRs 101, 290 (Freeway), 386 e 448, a CCR Viasul renovou a sua frota dos veículos de atendimento responsáveis pelo monitoramento integral das rodovias. As viaturas de inspeção de tráfego começaram a rodar toda a extensão da concessão de mais de 474 quilômetros em fevereiro de 2019 e não pararam desde então.

Nesse período de mais de 40 meses de atuação foram quase sete milhões de quilômetros percorridos pelos 12 veículos dispostos em cada uma das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária. No somatório, esses sete milhões de quilômetros equivalem a quase 15 mil vezes a extensão de toda a concessão, englobando as quatro rodovias. E durante todo esse trajeto, foram realizados mais de 120 mil atendimentos aos usuários das rodovias, considerando somente eventos atendidos por essas viaturas, o equivalente a cerca de 100 ocorrências diárias. Destas, as mais comuns foram as de panes, com, aproximadamente, 65 mil casos.

Os novos modelos que já estão atuando no trecho sob concessão são camionetes Hilux modelo 2022, 4×4 Diesel 2.8. Todos os veículos já vêm equipados com giroflex e luzes modelo strobo, setas sinalizadoras, engate para reboque e suporte para extintores nas caçambas para atendimentos aos usuários.

Serviço de Atendimento ao Usuário

Os usuários têm à disposição, 24 horas por dia, atendimento de emergência médico e mecânico, inspeção permanente de tráfego, solicitação de informações, entre outros, acionados por meio do Disque CCR Viasul: 0800 000 0290 e pelo Whatsapp pelo no número: (51) 3303-3858.

Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros.

As equipes do SAU são compostas por mais de 200 colaboradores, dos quais aproximadamente 100 são de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), entre socorristas, enfermeiros e médicos. A frota do serviço é composta por 67 veículos de atendimento, entre guinchos leves e pesados, caminhões-pipa, caminhões de apreensão de animais, ambulâncias de resgate e de UTI móvel. Outras informações também podem ser obtidas pelo site: www.ccrviasul.com.br ou pelo aplicativo ‘CCR Rodovias Sul’, gratuitamente para iOS e Android.

Foto: CCR