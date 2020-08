Os motoristas que estiverem trafegando pelas rodovias do Litoral Norte durante essa semana vão precisar ter a atenção redobrada, devido às obras que a concessionária CCR Viasul vai realizar, tanto na BR-101 quanto na BR-290 (Freeway). As obras iniciaram nesta segunda (3) e devem seguir até o próximo domingo (9). Estão previstos bloqueios das pistas nos dois sentidos, o que pode causar lentidão e congestionamento nos trechos. A orientação da empresa é que os motoristas reduzam a velocidade para evitar acidentes e fiquem atentos as sinalizações. A seguir veja os trechos onde haverá bloqueios e o cronograma de obras nas rodovias:

BR-101 (Bloqueio de pista)

Torres – Trabalhos preliminares para a implantação de passarela nos quilômetros quatro e seis, em ambos os sentidos. Entre as 6h e às 18h.

Torres a Osório – Fresagem e reparos emergenciais localizados no pavimento, em ambos os sentidos. Entre as 6h e 18h.

Três Cachoeiras – Restauração do asfalto entre os quilômetros 34 e 36, em ambos os sentido. Entre as 7h e às 18h e 30min.

Três Cachoeiras e Osório – Restauração do asfalto entre os quilômetros 37 e 81, em ambos os sentidos. Entre oh e 23h e 59min.

BR-101 (Manutenção e limpeza)

Limpeza, reparo e pintura de obras de artes especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, defesa metálica, roçada e coleta de entre Torres e Osório (quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos, com interdição de faixa.

BR-290 (Bloqueio de pista)

Osório a Porto Alegre – Fresagem e reparos emergenciais localizados no pavimento, em ambos os sentidos. Entre as 6h e às 18h.

Santo Antônio da Patrulha a Glorinha – Restauração do pavimento entre os quilômetros 41 e 43, no sentido capital. Entre 0h e 23h e 59min.

Gravataí – Restauração do pavimento entre os quilômetros 67 e 68, no sentido capital. Entre 0h e 23h e 59min.

Osório a Cachoeirinha – Trabalhos preliminares para ampliação de interseções nos quilômetros cinco (Osório), 32 (Santo Antônio da Patrulha), 62 e 80 (Gravataí) e 83 (Cachoeirinha), em ambos os sentidos. Entre as 5h e 30min e às 19h.

BR-290 (Manutenção e limpeza)

Sinalização vertical e horizontal, defensa metálica, limpeza de drenagem, hidrossemeadura, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 90), em ambos os sentidos, com interdição de faixa.

VALE RESSALTAR

A CCR Viasul informa que a programação dos trabalhos pode sofrer alterações, e em caso de chuva, os serviços vão ser transferidos para outra data. Vale destacar que também estão sendo realizadas as obras nas praças de pedágio da Freeway. A partir do dia 15 desse mês começa a cobrança de tarifa nos dois sentidos em Santo Antônio. Assim como a nova Praça em Gravataí que sai do quilômetro 77, passando a funcionar no quilômetro 60. Para mais informações acesse: www.ccrviasul.com.br ou ligue para o número: 0800 000 0290.

Foto: CCR Viasul