Desde quinta-feira (1), a CCR Viasul passou a atuar com uma operação especial nos trechos que estão sob sua administração, especialmente nas BRs 290 (Freeway) e 101. Por conta do cenário atual de pandemia, a concessionária não divulgou previsões de tráfego, mas destacou que foi montada uma estrutura operacional e de atendimento para os usuários, com equipes adicionais nas praças de pedágio.

Entre as aços vão ser realizadas: A operação papa fila, que antecipa a cobrança da tarifa para agilizar a passagem pelas cabines, além de reforços nas equipes de atendimento 24 horas, para os serviços de resgate com guinchos, atendimento a incidentes e pré-hospitalar nas rodovias.

Ainda, se necessário, vai ser colocado em prática, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação de uso do acostamento tanto na ida como na volta do Litoral. A concessionária reforça, também, que vai trabalhar com restrições de horários para a realização de obras que necessitem de interdição de faixa.

FOTO: CCR Viasul