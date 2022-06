CDL e Acio realizam Rodada de Negócios

OSÓRIO – Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Tramandaí e Imbé, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio). O evento reúne empresários da região para dinâmicas de networking, troca de cartões, divulgação de suas empresas e possibilidade de ampliação da carteira de clientes.

As inscrições são feitas na CDL, no telefone: (51) 99646-4593. Podem se inscrever associados e não associados. O valor é de R$ 35,00 para associados e 50 reais para não associados. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. O evento está marcado para o dia 23 deste mês na sede no Campus da Universidade Cenecista (Unicnec), na Rua 24 de Maio, 141, na região central da cidade.

A partir das 19h, será realizado um coquetel de recepção e boas-vindas. Após, às 19h e 30min, será apresentado o protocolo de abertura, seguindo às 19h e 40min com apresentações de cases de sucesso. Já para as 20h, está marcado o início das rodadas de negócios em grupos. Este evento conta com os patrocínios do Instituto Ana Hickmann Tramandaí e Sicredi Caminho das Águas.

Foto: Divulgação

