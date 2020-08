A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) iniciou na última sexta-feira (14), uma série de serviços de manutenção na rede de energia, em algumas cidades do Litoral Norte. Ao todo, 14 municípios vão ser contemplados com a troca de postes e fiação, entre outras obras que vão ser realizadas pelos agentes da Companhia. Os trabalhos vão ser realizados em: Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Imbé, Mampituba, Mostardas, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres e Três Cachoeiras. Vão ser investidos mais de R$ 450,5 mil, sendo beneficiados aproximadamente 13,6 mil clientes da CEEE, em toda a região.

Em Osório, os trabalhos iniciam na próxima semana. Na sexta-feira (28), ocorre uma obra no bairro Porto Lacustre. Já no dia 31 desse mês, haverá troca de postes nos bairros Centro e Glória. Durante esses dias haverá desligamento na rede elétrica nesses locais. A CEEE não informou quantas pessoas vão ser afetadas. Ao todo, os serviços na cidade vão custar aproximadamente o valor de 20 mil reais.

Vale ressaltar que em caso de mal tempo, a CEEE deve adiar os serviços de manutenção para uma nova data.

Foto: Omar Luz