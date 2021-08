A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) segue realizando obras de manutenção na região. De acordo com o cronograma divulgado pela CEEE, nesse mês de agosto estão previstas obras em diversos municípios do Litoral Norte, incluindo a cidade osoriense. Em Osório, os trabalhos iniciaram no dia três e seguem até o dia 26/08.

Estão previstas trocas de postes, extensão de rede, entre outros serviços. Ao todo, 442 clientes vão ser beneficiados com os serviços. Para realização das obras haverá desligamento na rede elétrica nesses locais (veja locais afetados no final da matéria). Vale ressaltar que em caso de mal tempo o serviço de manutenção deve ser transferido para uma nova data.

A seguir veja os locais que vão ter desligamento de energia elétrica previstos para essa semana:

ENDEREÇO LOCAIS Av. Getúlio Vargas Do número 175 ao 301 Av. Jorge Dariva Do número 15 ao 172 Est. Osório – Torres (BR-101) Do número 2.000 ao 2.010 R. Amazonas Do número 133 ao 180 R. Antônio Mesquita Do número 215 ao 342 R. Ceará Do número 7 ao 135 R. Dr. Mário Azevedo Silveira Do número 18 ao 535 R. Firmiano Osório Do número 9 ao 380 R. Joanin Gamba Do número 59 ao 592 R. Lony Batista da Silva Do número 24 ao 444 R. Pedro Lessa Cirne Do número 15 ao 164 TERÇA-FEIRA (17/08) – Das 13h às 19h

Av – Avenida; Est – Estrada; R – Rua.

ENDEREÇO LOCAIS Est. Pedro Ferreira dos Santos Primo Do número 850 ao 850 Est. ERS-389 (antiga Estrada do Mar) Do número 2.603 ao 2.603 QUINTA-FEIRA (19/08) – Das 8h às 13h

Est – Estrada.

Foto: Omar Luz