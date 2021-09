A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) segue realizando obras de manutenção na região. De acordo com o cronograma divulgado pela CEEE, no mês de setembro estão previstas obras em diversos municípios do Litoral Norte, incluindo a cidade osoriense. Em Osório, os trabalhos iniciaram na quarta-feira (01/09) e seguem até o dia 14/09.

Estão previstas trocas de postes, substituição de estruturas, extensão de rede, ajustes no nível de tensão, entre outros serviços. Ao todo, 385 clientes vão ser beneficiados com os serviços. Para realização das obras haverá desligamento na rede elétrica nesses locais (veja locais afetados no final da matéria). Vale ressaltar que em caso de mal tempo o serviço de manutenção deve ser transferido para uma nova data.

A seguir veja os locais que vão ter desligamento de energia elétrica previstos para essa sexta-feira (03/09):

QUARTA-FEIRA (03/09) – Das 13h às 18h ENDEREÇO LOCAIS Av. Getúlio Vargas Do número 520 ao 520 R. João Sarmento Do número 400 ao 503 R. Julio de Castilhos Do número 529 ao 587 R. Pedro Lessa Cirne Do número 338 ao 460

Av – Avenida; R – Rua.

Foto: Omar Luz

