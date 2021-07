A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) segue realizando obras de manutenção na região. De acordo com o cronograma divulgado pela CEEE, nesse mês de julho estão previstas obras em diversos municípios do Litoral Norte, incluindo a cidade osoriense. Em Osório, os trabalhos ocorrem iniciaram no dia 22 seguem até sábado (31).

Estão previstas trocas de postes, extensão de rede, entre outros serviços. Ao todo, 143 clientes vão ser beneficiados com os serviços. Para realização das obras haverá desligamento na rede elétrica nesses locais (veja locais afetados no final da matéria). Vale ressaltar que em caso de mal tempo o serviço de manutenção deve ser transferido para uma nova data.

A seguir veja os locais que vão ter desligamento de energia elétrica previstos para sábado (31):

SÁBADO (31/07) – Das 8h às 14h

ENDEREÇO LOCAIS

R. Da Lagoa Do número 768 ao 1.040

R. José Vieira de Souza Do número 17 ao 526

Legenda da tabela: R – Rua.

Foto: Omar Luz