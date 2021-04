A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) segue realizando obras de manutenção na região. De acordo com o cronograma divulgado pela CEEE, nesse mês de abril estão previstas obras em diversos municípios do Litoral Norte, incluindo a cidade osoriense. Em Osório, os trabalhos começaram a ser realizados no último dia cinco desse mês e seguem até o dia 26/04.

Estão previstas obras de manutenção, trocas de postes, extensão da rede elétrica, entre outros serviços. Ao todo, 643 clientes vão ser beneficiados com os serviços. Para realização das obras haverá desligamento na rede elétrica em alguns pontos das cidades (veja locais afetados no final da matéria). Vale ressaltar que em caso de mal tempo o serviço de manutenção deve ser transferido para uma nova data.

A seguir veja os locais que vão ter desligamento de energia elétrica nessa sexta-feira (16):

ENDEREÇO LOCAL Acs. Lagoa das Caetanas Do número 360 ao 550 Est. ERS-389 Do número 8.040 ao 11.020 Vil. Caieira Do número 11.329 ao 12.700 SEXTA-FEIRA (8h às 13h)

Acs – Acesso; Est. – Estrada; Vil – Vila.

Foto: CEEE