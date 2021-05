Foto 1: Jornal do Comércio

Um ciclone extratropical atingiu todo o Litoral gaúcho durante o domingo (23). Os ventos de mais de 90 quilômetros por hora causaram transtornos em diversos municípios da região. Segundo o Corpo de Bombeiros foram registradas quedas de galhos, árvores, postes e o rompimento de fios de energia. Segundo o tenente Elísio Lucrécio, até o final de ontem (segunda-feira), mais de 500 ocorrências já haviam sido registradas em toda a região.

Em Capão da Canoa, por exemplo, o vento ocasionou a queda da estátua da Liberdade, em frente a Loja Havan, às margens da ERS-389. Os bombeiros informaram que o caso ocorreu por volta das 6h e 30min desta segunda (24). O monumento não atingiu nenhum veículo e por sorte ninguém se feriu.

Foto 2: Marcos Paulo Beck

Estátua em frente a Loja Havan de Capão da Canoa acabou caindo com ciclone.

De acordo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), milhares de pessoas acabaram ficando sem luz em pontos dos municípios de Capão da Canoa, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Osório, Torres, Tramandaí, Três Forquilhas e Xangri-lá. O ponto mais crítico foi na tarde de domingo, quando, segundo a CEEE, aproximadamente 37 mil clientes estavam sem energia elétrica. Até o final de ontem, mais de 13 mil locais ainda seguiam sem luz na região e os funcionários da CEEE seguiam trabalhando para restabelecer a energia.

FALTA DE ÁGUA

E o ciclone acabou ocasionando mais transtornos a polução da região. Em Imbé, houve falta de água em todo o município. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) afirmou que o problema no abastecimento foi ocasionado devido a falta de luz que atingiu o Litoral. Até o início da tarde de ontem (segunda), ainda haviam centenas de casas sem água na cidade.

ALERTA CONTINUA

A Defesa Civil deixou em alerta todos os municípios do Litoral gaúcho para a possibilidade de novas rajadas de vento. A previsão é que o ciclone permaneça pela região até quarta-feira (26), quando ele vai começar a se emancipar em direção ao oceano. A Marinha do Brasil também acionou o sinal de alerta devido a ressaca que vai atingir a Costa gaúcha nos próximos dias. Nesse período é recomendado que as embarcações não entrem no mar, em razão dos ventos fortes e da altura das ondas, o que pode causar acidentes.