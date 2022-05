Cidade do Litoral decreta situação de emergência

Comunidade de Chimarrão foi a mais afetada com ciclone no município de Três Cachoeiras. – Foto: Divulgação

A Administração de Três Cachoeiras decretou situação de emergência na área urbana e rural do município após a passagem do ciclone Yakecan, na última semana. Os ventos intensos iniciaram no município por volta das 20h do dia 17 de maio e seguiram até a manhã do dia 18/05, causando danos na infraestrutura geral de residências, comércios, indústrias e prédios públicos.

Houve ainda danos ambientais, provocados por queda de árvores, bem como danificações em plantações, resultando em danos materiais e prejuízos econômicos e sociais. Vale ressaltar que o município disponibilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, bem como para assistência e socorro aos afetados.

