Cidade do Litoral recebe R$ 300 mil de emenda parlamentar

Na segunda-feira (18), o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, recebeu a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil, por parte deputada federal Liziane Bayer (Republicanos). O ofício da indicação foi entregue no CTG Querência do Imbé pela irmã de Liziane, a deputada estadual Franciane Bayer (Republicanos).

O secretário municipal de Turismo, Desporto e Cultura, Uiraçu Pinto; que foi o responsável por articular o recebimento da emenda; o vice-prefeito imbeense, Régis Cacetinho; e a secretária municipal de Mulher e Direitos Humanos, Daiana Godoy, também estiveram presentes durante a entrega.

Do valor repassado, R$ 200 mil serão utilizados pela prefeitura de Imbé em outras áreas, R$ 50 mil serão encaminhados para a Secretaria de Mulher e Direitos Humanos, R$ 30 mil serão destinados ao Campeonato Estadual de Surf os outros R$ 20 mil para o CTG Querência do Imbé.

