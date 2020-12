O Exército Militar voltou a auxiliar os municípios da região no combate ao novo coronavírus. No último sábado (12), os militares realizaram a instalação de tentas, onde vai ser realizada a triagem dos pacientes com Covid-19. As ações ocorreram nos municípios de Cidreira e Terra de Areia. Vale ressaltar que a demanda de apoio do Exército, está relacionada ao avanço da pandemia em todo o Litoral Norte, assim como o aumento da procura por atendimento de pacientes.

Além de Cidreira e Terra de Areia, também vão ser instaladas tenta de triagem nos município de Balneário Pinhal, Dom Pedro de Alcântara, Mostardas, Tavares, Torres, Três Forquilhas e Xangri-lá. Vale ressaltar que o pedido de apoio foi realizado pelas prefeituras das cidades e a que as tendas estão sendo montadas ao lado dos hospitais e/ou das principais unidades de saúde dos municípios.

Foto: PMC