Cinco mil clientes da CEEE Equatorial ficaram sem luz na madrugada de quarta-feira (2), no município de Arroio do Sal. Segundo a Companhia, a falta de energia elétrica foi causada por roubo de cabos de energia. Aproximadamente 500 metros de fios foram furtados entre as praias Sereia do Mar e Marambaia.

Os locais mais afetados foram os balneários Pérola e Sereia do Mar; a localidade de Novo Curumim; e as praias da Âncora, Arroio Novo, Bom Jesus, da Figueirinha, Marambaia, Santa Rita de Cássia e Vista Alegre. Os funcionários da CEEE estiveram realizando o serviço de reabastecimento nesses locais durante toda a manhã, conseguindo concluí-lo no início da tarde de quarta.

A Polícia Civil de Arroio do Sal foi informada sobre o ato e afirma estar investigando o caso. Vale destacar que o roubo de cabos de energia elétrica tem sido cada vez mais frequente nos municípios do Litoral Norte, causando diversos transtornos para a população e prejuízo para a CEEE.

Foto: CEEE

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some